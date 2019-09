In centro il vaso è in frantumi da 5 giorni, i commercianti puliscono la strada

Il vaso è rotto da quasi una settimana e, in assenza del Comune, sono i commercianti ad armarsi di pala e a raccogliere i cocci.

Succede nel centro di Vasto, in via Bebbia, come testimoniano le foto scattate da Marco Cannarsa, responsabile delle guardie ecologiche volontarie.

Un grande vaso contenente una pianta d'ulivo è in frantumi da cinque giorni. Gli esercenti della strada decidono di fare da soli, rimuovendo i frammenti di terracotta e sistemando temporaneamente in una grande busta di plastica la pianta e il terriccio in cui sono aggrovigliate le radici.

In attesa che il municipio sostituisca il contenitore.