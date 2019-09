Cappellaio Matto, a Vasto uno spazio ricreativo per bambini e ragazzi

Dal 2 marzo arriva a Vasto un nuovo spazio di 400 mq dedicato alla socializzazione e al divertimento rivolto a bambini e ragazzi. Cappellaio Matto, in via Canaccio 72 a Vasto, è una struttura unica nel suo genere nel territorio proprio per la varietà della sua offerta. Da una parte c’è l’area dedicata ai più piccoli con giochi di ogni genere – con playground, vasca con le palline, gonfiabili - e lo spazio per tanto divertimento nella massima sicurezza per i genitori, dove decidere di trascorrere un pomeriggio o organizzare compleanni o feste di qualunque genere.

Ma Cappellaio Matto offre tanto di più. C’è infatti una grande sala dedicata ai ragazzi più grandi, dove possono trascorrere il loro tempo libero grazie all’ampia offerta di giochi e attività. Ci sono giochi da tavolo, biliardino, ping pong e tante altre attività da poter svolgere gratuitamente. Uno spazio, a due passi da piazza Rossetti e dal centro storico, che possa offrire un luogo di divertimento. Per i più piccoli saranno organizzati anche tanti laboratori creativi di grande interesse.

La formula di Cappellaio Matto. Sarà possibile accedere ai servizi previa sottoscrizione della tessera associativa. Ai soci sarà consentito l’ingresso con il pagamento di una minima quota oraria e si potranno poi utilizzare liberamente tutti i giochi e i servizi offerti.

Con l’arrivo della bella stagione c’è anche un’ampio spazio esterno che i soci potranno utilizzare gratuitamente.

Il 2 marzo, giorno dell’open day, a partire dalle 16 sarà possibile scoprire Cappellaio Matto e fare i tesseramenti.

Cappellaio Matto

Via Canaccio, 72 – Vasto

Per info e prenotazioni – 3206060600

La pagina facebook – clicca qui

Informazione pubblcitaria