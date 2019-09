"Marzo Rosa", 16 appuntamenti in programma a San Salvo

Saranno 16 (33 l'anno scorso) gli appuntamenti-eventi che dal 1° al 30 marzo caratterizzeranno il Marzo Rosa per calamitare a San Salvo l’attenzione della comunità sulla figura della donna nella famiglia, sul posto di lavoro, nell’arte, nella cultura, nella salute e nello sport.

“Il calendario del Marzo Rosa é un modo per ribadire la centralità del ruolo della donna, non solo nell’ambito familiare, ma in tutte le sue capacità espressiva e lavorative” commenta il sindaco Tiziana Magnacca nel presentare questa iniziativa. “Avverto ancora purtroppo – aggiunge il sindaco – la necessità di ribadire che all’universo femminile non si debba pensare solo in alcune giornate dell’anno, ma occorre essere impegnati in maniera feriale con un impegno costante, rimuovendo eventuali ostacoli ancora presenti in particolare nella mentalità di certi uomini che si riscontra sui luoghi di lavoro piuttosto che in politica, nell’ambito familiare o in quello professionale”.

Il sindaco ricorda come il Comune di San Salvo abbia attivato azioni positive adottato una delibera di giunta nel mese di ottobre del 2017 “per consentire la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia delle nostre dipendenti. Piano che ha come obiettivo quello di rimuovere ogni eventuale ostacolo che impedisce la realizzazione di pari opportunità nel lavoro, favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare”.

Per quanto attiene gli appuntamenti del Marzo Rosa, l’assessore alle Pari Opportunità Maria Travaglini che ha realizzato l’articolato cartellone, evidenzia anche il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado di San Salvo che parteciperanno con eventi, video, lettere e disegni tesi a valorizzare la figura femminile.

Si comincia domani alle ore 18.30 con l’evento organizzato dall’Associazione Lory a colori in via Duca degli Abruzzi al civico 52/m con La tisana con l’esperto si parlerà dei diritti del malato.