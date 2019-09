"Fornelli in Farmacia", da Savelli le ricette della chef Sabrina Marrollo

Venerdì 1 marzo, dalle 18.00 alle 20.00, appuntamento dalla Farmacia Savelli in via Giulia a Vasto con “Fornelli in Farmacia”, lo show cooking dedicato alla preparazione dei dolci, in collaborazione con la chef Sabrina Marrollo. La farmacia Savelli "organizza questo evento per sensibilizzare e fare informazione sulla necessità di una sana alimentazione e sull’importanza dei valori nutrizionali di qualità all’interno degli alimenti. Con le la dottoressa Silvia Stefano che illustrerà la corretta modalità di lettura delle etichette dei prodotti alimentari.

Nel corso del primo appuntamento la chef Sabrina Marrollo preparerà delle ricette semplici e gustose per iniziare bene la giornata con una dolce e sana colazione.

I piatti che verranno realizzati sono:

- muffin al cocco ;

- cous cous dolce;

- pancake d’avena;

- biscotti con grano saraceno .



Al termine dello show cooking, tutti gli ospiti potranno gustare le dolci ricette.

Il costo per partecipare all’evento è di 5 euro e in cambio si riceverà un buono dello stesso valore da spendere in farmacia.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in farmacia o chiamare il numero 0873367249. La pagina facebook - clicca qui