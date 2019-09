Kickboxing, a Genzano di Roma ottimi risultati per gli allievi di Carmine De Palma

Trasferta positiva a Genzano di Roma per gli allievi del maestro Carmine De Palma che, nella 2ª tappa del Campionato interregionale FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thay, Savate) hanno conquistato importanti piazzamenti nella specialità Kick Light.

Primo posto e medaglia d'oro per Lisa Fiore, Mattia Spalletta e Ilaria Fiorilli, secondo posto per Michele Foia, terzo posto per Rebecca Coppa, Manuel Caruso, Pietro Celano, Alessia Fiorilli e Alessio Coppa. Questi atleti hanno conquistato anche la qualificazione alla fase nazionale in programma a Rimini il 15-17 marzo con il Campionato Italiano Criterium.

Grande soddisfazione per il maestro De Palma i cui atleti "dimostrano sempre tanta voglia di vincere, tanta determinazione e coraggio nel raggiungere lo scopo. Gli atleti sono stati motivati e allenati al meglio per riuscire nell’impresa e ci hanno provato tutti, cercando di dare il meglio di se stesso, sfruttando ogni singolo episodio per poter vincere. Si è vista in alcuni incontri davvero la netta supremazia degli atleti come per Lisa Fiore che ha sconfitto l'avversaria senza lasciarle neanche un punto". Altri successi - riferisce in una nota la società sportiva - sono sfumati per alcune decisioni degli arbitri poco condivise.

"Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità - ha commentato De Palma -. Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere".

Il prossimo appuntamento ci sarà nel weekend del 2-3 marzo a Termoli con il 17° Trofeo Italia MSP Shaolin Sanda Wushu organizzato dallo stesso De Palma.