Mancano pochi giorni al debutto abruzzese di "Una famiglia (quasi) perfetta", riadattamento alla piéce teatrale francese ”Donne”, diventata famosa per la trasposizione cinematografica del 2002 dal titolo “8 donne e un mistero” con Catherine Deneuve, Fanny Ardant e Emmanuelle Béart.

Nel fine settimana la black comedy scritta e diretta da Mauro Monni sarà portata sul palco dall'associazione culturale Sine qua non con un doppio appuntamento. Sabato 2 marzo, alle 21, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Madonna dell'Asilo di Vasto. Si replica domenica 3 marzo, alle 18.30, nell'auditorium Paolo VI in via San Nicolas de Port a San Salvo.

Lo spettacolo. Rispetto al testo originale la Black Comedy, con l’inserimento di nuovi personaggi, ha subito grossi cambiamenti rendendo lo spettacolo più frizzante, divertente e vivace. La storia è ambientata nell’Italia dei primi anni ‘80 e si svolge interamente all’interno della villa dell’Avvocato Marcello Rampini, il quale una mattina viene rinvenuto cadavere nel proprio letto. La casa è isolata per il maltempo quindi sin da subito si capisce che l’assassino non può essere che un abitante della casa stessa.

Da questo momento inizia un susseguirsi di accuse e supposizioni che riguardano tutti i componenti del nucleo familiare e della servitù dando vita a una vera e propria “caccia al colpevole” davvero esilarante che non lesina colpi di scena. Le varie fasi dello spettacolo sono collegate da una figura misteriosa, il narratore, situato tra il pubblico in sala. Ma quest’ultimo sarà capace di svelare il nome del colpevole? Insomma: chi ha ucciso il povero avvocato Marcello Rampini?

Le prevendite sono disponibili presso l'autoscuola Galante in corso Mazzini a Vasto e l'agenzia Spaceland in via Istonia a San Salvo.

Per info e prevendite - 392/3920086