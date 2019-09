Vasto, 388 avvocati al voto per il Consiglio dell’Ordine: 10 candidati per 9 posti

Urne aperte nell'aula magna del palazzo di giustizia di Vasto. Sono 388 gli avvocati chiamati a scegliere, oggi e domani, il nuovo Consiglio dell'Ordine forense. Dieci i candidati per i nove posti disponibili: Vittorio Melone, presidente uscente, Alessio Mucci, Gianfranco Iammarino, Cesare D'Annunzio, Giuseppe Ciccarelli, Donatella Di Blasio, Antonella De Toma, Maria Sichetti, Rosario Di Giacomo e Concetta Di Stefano.

Non tutti gli iscritti all'albo hanno diritto al voto, perché alcuni hanno usufruito della sospensione introdotta dalla riforma del 2014 per consentire ai legali di prendersi una pausa per fare altre esperienze professionali, ma conservare l'iscrizione senza l'obbligo del versamento della quota annuale alla Cassa forense, l'istituto previdenziale degli avvocati.

Stasera la prima giornata delle elezioni si è conclusa con una partecipazione superiore al 50%. Si vota anche domani dalle 9.30 alle 14.30. Poi lo spoglio. In virtù della nuova normativa, i Consigli dell'Ordine rimangono in carica non più due anni, ma quattro: l'organismo collegiale uscente, infatti, è stato eletto nel 2015.