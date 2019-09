Lavoro e diritto alla casa, partecipato incontro in Comune tra studenti e istituzioni

“Benvenuti in questa città che scommette sui giovani perché sono il futuro della nostra comunità, una città quella di San Salvo che ha investito sulla formazione dei nostri studenti con un’offerta formativa davvero ampia e in scuole sicure”. Con queste parole il sindaco Tiziana Magnacca ha accolto questa mattina nell’aula consiliare sessantadue studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto superiore "Alessandrini" di Montesilvano che hanno scelto San Salvo per il loro progetto Mai più senza persone senza casa e case senza persone nell’ambito di un bando nazionale del ministero della Pubblica istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica attraverso il service learning, un nuovo approccio pedagogico con lezioni e conoscenze sul campo per analizzare il territorio più prossimo alla scuola.

Hanno partecipato il dirigente scolastico Viriol D’Ambrosio e i docenti Mauro Baldassarre e Carla Sbrolli, coordinatori del progetto, Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia e Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise.

Il sindaco ha in conclusione evidenziato: “La vostra presenza nell’aula consiliare del Comune di San Salvo contribuirà a far sviluppare l’analisi e la discussione pubblica su argomenti importanti come il lavoro, la globalizzazione industriale e sul problema della casa, aspetti direttamente connessi. Il Comune che diventa luogo di confronto aprendosi alla società civile e al mondo della scuola”.