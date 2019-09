Giunta regionale e non solo, Salvini accusa Forza Italia. Carfagna: "Ti abbiamo rubato la Nutella?"

Ancora nulla da fare per la composizione della nuova giunta della Regione Abruzzo. I nodi sono le richieste degli altri partiti della coalizione che aspirerebbero a uno scranno da assessore.

Tra i più agguerriti ci sarebbe Forza Italia che con il 9,04% è la seconda lista dietro lo strapotere leghista (27,53%).

Sull'argomento il leader della Lega e ministro Matteo Salvini è intervenuto ieri sera brevemente durante il programma tv di Rete 4 Quarta Repubblica dedicato alle Regionali sarde accusando proprio Forza Italia del coordinatore regionale Nazario Pagano.

Salvini ha poi rilanciato la sua dichiarazione dal proprio account Twitter: "A proposito d'Abruzzo, i cittadini meritano una giunta che inizi a lavorare il prima possibile. Non ci possono essere partiti che fermano tutto per un assessorato in più o in meno. E ogni riferimento a Forza Italia è puramente casuale".

La polemica si innesta in una discussione più ampia che vede lo stesso ministro protagonista dopo la dichiarazione rilasciata a Repubblica.it: "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro".

Un'affermazione che oltre a suscitare le prese di posizione dei vecchi alleati, ha fatto registrare anche la replica ironica della forzista Mara Carfagna sempre su Twitter: "Quanto astio Matteo Salvini, ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia? Qualcuno di noi, senza volere, ti ha rubato la Nutella?".