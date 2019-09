Futsal Vasto: successi per under 19 e under 15, buon pari per l’under 17

Anche nel turno di campionato dello scorso fine settimana le formazioni giovanili del Futsal Vasto si sono fatte valere ottenendo risultati positivi. Due successi, per under 19 e under 15, e un pareggio per l'under 17 nella fase èlite del campionato, sono gli ennesimi segnali di crescita del movimento giovanile della società biancorossa, coronato anche dalle numerose convocazioni dei suoi giovani nelle rappresentative regionali.

Campionato Under 19 | Futsal Vasto – Rocca di Mezzo 2-1

Un buon Futsal Vasto domina l’ostico Rocca di Mezzo arrivato in trasferta con appena 5 uomini in distinta. Nel primo tempo c’è il vantaggio biancorosso firmato da Lazetera, poi il pareggio degli ospiti poco prima dello scadere. La squadra di mister Giacomucci, nella ripresa, prova in tutti modi ad andare in rete non riuscendo però ad ottenere il risultato sperato. Il gol arriva nel finale quando il Futsal Vasto sfrutta bene la carta del portiere di movimento e va a segno di nuovo con Lazetera per il 2-1 finale.

Campionato Under 17 èlite | La Fenice Avezzano – Futsal Vasto 2-2

Primo tempo sottotono per i ragazzi di mister Porfirio che, nel primo tempo, vanno sotto 1-0. Nella ripresa i biancorossi scendono in campo più determinati e raggiungono il pareggio con Grosso al 13’. E’ ancora Grosso ad andare in rete su calcio di rigore per il vantaggio vastese al 19’. I padroni di casa reagiscono e, al 25’, trovano il gol del 2-2 con cui si chiude la partita.

Campionato under 15 | Futsal Vasto – Sant’Eusanio 10-3

Ancora un successo per i ragazzi di mister Trapani che, dopo essere andati sotto in avvio di partita, riescono subito ad impattare e poi ribaltare il risultato con il 4-1 del primo tempo. Nella ripresa i baby biancorossi controllano senza problemi il match e arrotondano il risultato sul 10-3 finale. Per il Futsal Vasto ci sono le doppiette di Laganella, Settembrini, Mileno e D’Ovidio e i gol di Porfirio e Di Fonzo.