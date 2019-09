Marika Di Felice, 22 anni: una cantante vastese in finale al Premio Alex Baroni

Una giovane cantante vastese approda in finale al Festival dell'Adriatico, che assegna il Premio Alex Baroni.

È Marika Di Felice, 22 anni, ad aver superato prima le selezioni online, poi, il 15 e il 16 febbraio, la semifinale al Teatro Serpente Aureo di Offida (Ascoli Piceno), sede della competizione canora, il 15 e il 16 febbraio, raccogliendo ampi consensi per l'interpretazione della canzone inedita intitolata Fermoimmagine, scritta e musicata dal poliedrico artista vastese Stefano De Libertis.

Ora affronta fiduciosa il giudizio della giuria del Premio Alex Baroni, ma chiede anche il sostegno del pubblico e, in particolare, dei vastesi: per votarla, potete cliccare mi piace sotto il video della sua performance, pubblicata sul profilo Facebook Festival dell'Adriatico Premio Alex Baroni. La votazione su Internet verrà chiusa il 14 marzo. Il brano che riceverà più like vincerà il Premio social.

Il 16 e il 17 marzo le finali a Offida, cui Marika arriverà già soddisfatta: “Sono molto contenta di essere arrivata fin qui; adesso sarà dura, ma darò tutta me stessa. Comunque vada, per me sarà una grande soddisfazione e porterò questa esperienza nel cuore, come tutte le altre. Ringrazio il mio maestro, Stefano De Liberts, i miei genitori e tutte le persone che mi supportano e credono in me.”