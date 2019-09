Contro l’Avezzano ancora una vittoria per l’Afor Tennistavolo Vasto

Continua la marcia verso la promozione della compagine pongistica vastese. Il 5 a 1 rifilato all’Avezzano non lascia dubbi sulle intenzioni degli atleti locali. Un solo punto perso dalla nostra Margherita Cerritelli contro Mario Arquilla nel terzo incontro poi via verso una scontata vittoria che solidifica la posizione di alta classifica conquistato sin dalle prime battute di campionato e mai più persa.

Sempre secondi in attesa dello scontro diretto con l’altra compagine avezzanese che nell’andata, causa un infortunio occorso ad un giocatore del terzetto, era riuscito a prevalere con il risultato, imprevedibile anche qualche ora prima, di 5 a 3, il 10 marzo sarà in casa del Montesilvano per poi disputare l’incontro con la compagine marsicana che vale l’accesso alla serie superiore in casa il 6 aprile prossimo venturo.

Nel frattempo la squadra vastese si è arricchita del forte Gianmaria Fabbri, classe 1999 e perfettamente in grado di portare i tre punti necessari alla vittoria ed all’accesso in serie C1 nazionale maschile.