Il Di Santo Dionisio batte la capolista e sale al secondo posto. Dinamo pari, vittoria per la Virtus

Campionato fermo in Seconda categoria e fine settimana dedicato ai recuperi. Ieri, si è giocato il big match tra Dinamo Roccaspinalveti e Fossacesia '90 finito 2 a 2. Per i biancoverdi sono andati a segno Fiermonte e Grimaldi. Restano così invariate le distanze tra le due squadre in zona play off, per la Dinamo la testa della classifica è lontana solo 4 punti.

Il Perano è infatti stato battuto dal Di Santo Dionisio che agguanta il secondo posto grazie alle reti di Di Bari e Del Peschio (rigore).

Il Carunchio, in campo stamattina, ha perso per 3 a 1 contro i Draghi San Luca; a nulla è servita la rete di Buba Baldeh.

Sorride invece la Virtus Tufillo che ritrova la vittoria dopo un lunghissimo digiuno: una doppietta di Di Martino regala i tre punti contro l'Atletico Roccascalegna (2 a 1 il finale).

I RECUPERI

Dinamo Roccaspinalveti - Fossacesia '90 2-2 (ieri)

Draghi San Luca - Carunchio 3-1

Di Santo Dionisio - Perano 2-0

Virtus Tufillo - Atletico Roccascalegna 2-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Perano 47

Fossacesia '90 46

Di Santo Dionisio 46

Dinamo Roccaspinalveti 43

Virtus Castel Frentano 38

Sporting Altino 34

Casalanguida 30

Sansalvese 30

Atletico Roccascalegna 26

Tornareccio 24

Virtus Rocca San Giovanni 23

San Buono 22

Carunchio 20

Draghi San Luca 15

Odorisiana 13

Virtus Tufillo 13

LA PROSSIMA GIORNATA

Odorisiana - Casalanguida

Virtus Rocca San Giovanni - Di Santo Dionisio

Atletico Roccascalegna - Perano

Virtus Tufillo - San Buono

Fossacesia 90 - Sansalvese

Dinamo Roccaspinalveti - Sporting Altino

Carunchio - Tornareccio

Draghi San Luca - Virtus Castel Frentano