Gli Aquilotti volano al 2° posto, il Torrebruna vince senza giocare. Sospesa Vasto United - Audax

Nonostante le assenze pesanti, i ragazzi di mister Bolognese agganciano il Gissi al secondo posto in classifica. Gli Aquilotti volano grazie alla continuità di risultati ritrovata in questa parte di campionato. Nella partita di oggi i sansalvesi si sono imposti 2 a 0 in casa contro la New Robur senza il bomber Tracchia (che difficilmente tornerà disponibile in questo campionato per motivi lavorativi) e il portiere Roberti; pesante assenza anche per gli ospiti privi del goleador Magnacca. Alessio Morrone sblocca la partita alla fine del primo tempo con un calcio piazzato, Menna raddoppia all'80'st.

In testa al campionato il Torrebruna aumenta il vantaggio sulle seconde grazie al 3 a 0 a tavolino di oggi: il Real San Giacomo non si è presentato. I granata in caso di vittoria nell'ultimo recupero da affrontare contro il Real Cupello potrebbero mettere un'importante ipoteca sul campionato volando a +10.

Il Gissi è stato bloccato in casa dal tenace Montalfano nell'anticipo di ieri: 3 a 3 il finale. Per i gialloverdi ancora sugli scudi Griguoli autore di una tripletta, i padroni di casa hanno trovato la via del gol con due reti di Emanuele Suriano e una di Alessio Di Filippo.

Finisce senza reti la partita tra Pro Vasto e Montazzoli, mentre quella tra Vasto United e Audax è stata sospesa sul risultato sul risultato di 2 a 2. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato l'arbitro a fischiare anzitempo la fine del match.

Il Real Cupello si impone nettamente in casa contro il Furci per 3 a 0. Ad aprire le marcature è Basso Colonna con un preciso rasoterra che non lascia scampo al portiere ospite. Nella seconda frazione di gioco raddoppia Marzocchetti che deve solo appoggiare in rete un delizioso assist di Antenucci. A dieci minuti dalla fine lo stesso Marzocchetti costringe al difficile intervento il portiere ospite che non trattiene, Basso Colonna ne approfitta siglando la doppietta personale. Unica nota negativa per il Real è l'infortunio di Bassano dopo cinque minuti dal fischio iniziale.

L'ultimo risultato di questa giornata è il pareggio a reti inviolate tra le due ultime della classe: Lupi Marini - Carpineto Guilmi, con i padroni di casa fermati per due volte dal palo.

In classifica marcatori Paolo Griguoli del Montalfano è il nuovo capocannoniere con ben 21 realizzazioni. Dietro restano Micle (Furci) a 18 e Pianese (Pro Vasto) a 17 raggiunto da Suriano (Gissi).

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Vasto United - Audax Palmoli sosp.

Lupi Marini - Carpineto Guilmi 0-0

Real Cupello - Furci 3-0

Gissi - Montalfano 3-3 (ieri)

Pro Vasto - Montazzoli 0-0

Aquilotti San Salvo - New Robur 2-0

Torrebruna - Real San Giacomo 3-0 (a tavolino)

Riposa Atletico Vasto

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 46*



Gissi 39

Aquilotti San Salvo 39

Pro Vasto 37

Real Cupello 35*



Vasto United 31*

Furci 31

Montazzoli 31

New Robur 27

Atletico Vasto 21

Montalfano 20

Audax Palmoli 17*

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 3

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Montazzoli - Aquilotti San Salvo

New Robur - Lupi Marini

Atletico Vasto - Pro Vasto

Real San Giacomo - Real Cupello

Montalfano - Torrebruna

Carpineto Guilmi - Gissi

Furci - Vasto United

Riposa Audax Palmoli

LA CLASSIFICA MARCATORI