Domenica amara per la Vastese sconfitta 3-0 dalla Savignanese

Continuano ad essere altalenanti i risultati della Vastese nel campionato di serie D. La squadra biancorossa, dopo i tre punti conquistati una settimana fa contro l'Isernia, è stata sconfitta in trasferta 3-0 dalla Savignanese. La formazione romagnola ha imposto il suo gioco sin dalle prime battute trovando il vantaggio già dopo 3 minuti con Manuzzi. Poi, al quarto d'ora, il raddoppio firmato Giacobbi. Uno-due che ha condizionato il match della squadra di Montani che, nel primo tempo, ha prodotto poche occasioni per accorciare le distanze tranne il tentativo di Leonetti al 32' che però non ha avuto fortuna.

Nella ripresa la Vastese ha provato a rientrare in partita con i nuovi entrati in campo ma la reazione non ha portato l'esito sperato. Anzi, nel secondo tempo, la squadra di casa è andata anche vicina al terzo gol, evitato solo dall'intervento di Patania. Allo scadere, però, è arrivato anche il terzo gol della Savignanese con Longobardi. Sconfitta netta per la Vastese che continua a viaggiare a ridosso della zona playout.

Domenica prossima i biancorossi torneranno a giocare tra le mura amiche. All'Aragona arriverà il Pineto a caccia di punti per un piazzamento ai playoff e per la Vastese sarà ancora dura riuscire a fare risultato.

La 29ª giornata

Forlì - Castelfidardo 0-1

Francavilla - Avezzano 3-1

Isernia - Pineto 1-5

Jesina - Montegiorgio 0-0

Matelica - Sammaurese 3-1

Recanatese - Cesena 2-1

Sangiustese - O.Agnonese 1-0

Santarcangelo - Giulianova 3-2

Savignanese - Vastese 3-0

Campobasso - SN Notaresco

La classifica: 69 Cesena; 64 Matelica; 47 Francavilla, Sangiustese; 45 Pineto, Recanatese, SN Notaresco; 41 Montegiorgio; 40 Campobasso, Savignanese; 38 Sammaurese; 33 Jesina; 32 Vastese; 31 Giulianova; 28 Santarcangelo; 27 Avezzano, O.Agnonese, Isernia; 26 Forlì; 18 Castelfidardo.