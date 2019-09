Il Futsal Vasto cede il passo alla capolista Atletico Sambuceto

Sconfitta casalinga per il Futsal Vasto nella sfida con l'Atletico Sambuceto, capolista della serie C1. I biancorossi hanno disputato una prova segnata da tanta buona volontà che però non è bastata per arginare la grande forza della squadra ospite. Il Sambuceto ha trovato tre reti nei primi 15 minuti giocati su ritmi elevati. Al 21' Orticelli riesce ad accorciare le distanze ma, prima dell'intervallo la squadra di mister Repetto, con tanto possesso palla e un'ottima tecnica, riesce a segnare il 4-1.

Nella ripresa gli ospiti segnano subito la rete del 5-1, risultato che resta invariato fino a 10 minuti dal termine quando mister Rossi ci prova con il portiere di movimento. Il Sambuceto è attento in difesa e, per due volte, riesce a recuperare palla e segnare i gol che fissano il punteggio sul 7-1.

Sabato prossimo la squadra del presidente Giacomucci, che resta a 23 punti, sarà di scena in casa dell'Antonio Padovani, formazione al 5° posto a quota 30.

La 21ª giornata

Area Aq - Orione Avezzano 2-3

Es Chieti - Free Time Aq 3-2

Futsal Vasto - Atl. Sambuceto 1-7

Hatria Team - Antonio Padovani 2-4

Lisciani Teramo - Atl. Silvi 1-4

Sport Center - Montesilvano 7-1

riposa: Magnificat

La classifica: 49 Atl. Sambuceto; 46 Atl. Silvi; 43 Frre Time Aq; 38 Sport Center; 30 Antonio Padovani; 26 Orione Avezzano; 23 Futsal Vasto; 21 Hatria Team; 20 Lisciani Teramo; 15 Area Aq, Magnificat, Montesilvano; 13 Es Chieti.