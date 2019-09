Appuntamento a San Salvo con la mostra di artigianato creativo

Ha fatto la sua comparsa in piazza Giovanni XXIII la scritta SAN SALVO realizzata con le lettere composte dalle mani creative della Pro Loco San Salvo e dell’Arte del Saper Fare. Ogni lettera è stata preparata con tecnica diversa dalle partecipanti agli incontri per la realizzazione delle iniziative di artigianato creativo che si svolgono al mercoledì presso Tutto Gusto.

Un’originale iniziativa per annunciare la premiazione della quarta mostra e concorso di Artigianato Creativo, organizzato dalla Pro Loco che aprirà i battenti sabato e domenica prossimi presso la Casa della Cultura “Leone Balduzzi” alla Porta della Terra.

Il tema scelto per quest’anno è “San Salvo“. Tutti sono invitati a visitare la mostra e a dare una preferenza per il miglior lavoro. Alla cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 24/2 alle ore 18.00 alla Porta della Terra sarà presente il sindaco Tiziana Magnacca.