Nel fine settimana gli appuntamenti per il 50° del gruppo scout Vasto 1

Entrano nel vivo gli appuntamenti per festeggiare i 50 anni di fondazione del gruppo scout Agesci Vasto 1. Sabato 23 e domenica 24 febbraio, in occasione del Thinking Day - la Giornata del pensiero - celebrata da tutti gli scout del mondo per ricordare il fondatore del movimento, Robert Baden Powell, ci saranno diversi appuntamenti organizzati dal gruppo scout e dalla comunità del Masci.

Sabato 23 febbraio, alle 18, sarà Don Giovanni Molinari, per tanti anni assistente del gruppo scout, a celebrare la messa nella chiesa di San Giovanni Bosco. Al termine della celebrazione, a cui sono invitati tutti coloro che, nel corso dei 50 anni di storia, hanno fatto parte del gruppo, ci sarà la cerimonia del rinnovo della Promessa.

Alle 19:00 comincerà il concerto Cantando con le Aquile Randagie – immagini, musiche e canti dello Scoutismo clandestino 1928-1945, una grande avventura di resistenza e libertà, organizzato dal Masci.

Domenica 24 febbraio, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Bosco, si terrà il convegno "L’educazione è ancora questione di cuore? Dall'individualismo al senso di comunità: metodi educativi a confronto". Si confronteranno, sul tema dell'educazione, il Capo Scout d'Italia, Fabrizio Coccetti, il dirigente scolastico Ettore D'Orazio e don Luigi Giovannoni, salesiano, fondatore della comunità di recupero Soggiorno Proposta. Sarà un'occasione di riflessione per docenti, insegnanti e tutti coloro che hanno a cuore l'educazione dei giovani.

