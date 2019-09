Maltrattamenti a scuola, Tiziana Magnacca: "Notizia che ha sconvolto tutti. Competenza non è nostra"

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, affida a un'intervista sul sito istituzionale il commento sui recenti fatti di cronaca che hanno portato alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di una maestra di una scuola dell'Infanzia per maltrattamenti [LEGGI].

"È una notizia che ha sconvolto tutti – dice, tra le altre cose, il primo cittadino – Mi preme di ricordare che la competenza della scuola è affidata al dirigente scolastico e agli uffici scolastici provinciali e regionali. Di fatto non sappiamo nulla di diverso da quello che apprendiamo dai giornali. Esiste un segreto istruttorio e in pochi sanno quello che è accaduto. È giusto e doveroso ribadire che il mondo della scuola è fatto da tanti insegnanti per bene. Ci auspichiamo che venga fatta chiarezza nel breve tempo possibile".

Nel frattempo, oggi pomeriggio è previsto l'interrogatorio della maestra.