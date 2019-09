Dopo la riparazione torna a splendere la lanterna del faro di Punta Penna

Da due giorni la lanterna del faro di Punta Penna è tornata a splendere dall'alto dei suoi 70 metri. Era stato un fulmine caduto lo scorso 13 gennaio [LEGGI] a danneggiare l'impianto elettrico che alimenta la lampada principale che emana un fascio di luce visibile fino alle 25 miglia nautiche.

In quella occasione era stato danneggiato anche uno dei fanali posto all'imbocco del porto, prontamente riparato dal personale in servizio presso il faro di Punta Penna che, in questo mese, ha assicurato la sicurezza della navigazione grazie al funzionamento della lampada secondaria, visibile fino a 10 miglia nautiche.

Nei giorni scorsi il personale tecnico di Marifari Taranto ha sostituito l'impianto danneggiato permettendo così la riaccensione della luce che, oltre a costituire un prezioso punto di riferimento per la navigazione, rappresenta da sempre un elemento di fascino sul promontorio di Punta Penna.

E, anche sulla pagina del portale della Marina Militare dedicata al faro di Punta Penna, il disco giallo con la scritta "A funzionamento ridotto" ha lasciato posto al verde che indica il faro "Funzionante".