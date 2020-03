Recuperi: Torrebruna batte Gissi e va in fuga a +5. Vincono Aquilotti e Montalfano

Torrebruna in fuga dopo il recupero del big match contro il Gissi. I granata hanno ricevuto oggi i gissani per il recupero della 14ª giornata non giocata a causa della neve. Dario Lella e Diego Marianacci hanno regolato gli ospiti fissando il risultato su un 2 a 0 che proietta i torresi a +5 sui diretti concorrenti. La capolista ha a disposizione inoltre un altro recupero (contro il Real Cupello) per far il largo dietro di sé. Doppia festa per il calciatore granata Nazario Femminilli che oggi compie gli anni: auguri dalla squadra e dalla redazione di zonalocale.it.

Seconda, larga, vittoria consecutiva per gli Aquilotti di San Salvo nel recupero contro l'Audax Palmoli della gara sospesa dall'arbitro il 20 gennaio scorso. Partita dai continui colpi di scena con i palmolesi in vantaggio grazie a Dario Ferrara. Giuseppe Tracchia la ribalta con una doppietta (un gol su rigore). I sansalvesi hanno l'opportunità di allungare, ma Desiderio sbaglia un altro penalty assegnato ai padroni di casa. Luigi Di Renzo quindi acciuffa il pari per l'Audax prima che il solito Tracchia rubasse di nuovo la scena con altre due reti nei minuti di recupero per il proprio poker personale.

Il Montalfano, infine, espugna il difficile campo di Montazzoli con un sorprendente 3 a 1 firmato da Griguoli (doppietta) e Vitelli; i padroni di casa che erano andati in gol per il momentaneo 1 a 1 con Di Francesco sono costretti allo stop dopo una striscia positiva lunga cinque giornate.

I RECUPERI DI OGGI

Montazzoli - Montalfano 1-3

Torrebruna - Gissi 2-0

Aquilotti San Salvo - Audax Palmoli 4-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 43*



Gissi 38

Pro Vasto 36

Aquilotti San Salvo 36

Real Cupello 32*



Vasto United 31

Furci 31

Montazzoli 30

New Robur 27

Atletico Vasto 21

Montalfano 19

Audax Palmoli 17

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 4

Lupi Marini 2

* una partita in meno