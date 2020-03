Solo sorrisi per le giovanili del Futsal Vasto che conquistano tre vittorie e un pareggio

Settimana dai tanti impegni e dagli ottimi risultati per le formazioni giovanili del Futsal Vasto. Nette vittorie per under 19 e under 15, nei rispettivi campionati di categoria, e doppio impegno per l'under 17 che conquista una vittoria e un pareggio.

Campionato under 17 - Èlite | Città di Chieti - Futsal Vasto 1-2

Venerdì sera un Futsal Vasto concreto e concentrato è sceso in campo a Bucchianico per la 1ª giornata della fase èlite dell'under 17. I biancorossi di mister Porfirio vanno subito in vantaggio, al 3', con Lombardi bravo a raccogliere sul secondo palo una punizione di Marino. Il paregggio del Chieti arriva al 10' ma, al 17', un ottimo scambio Popovic-Marino porta quest'ultimo a bucare con un tiro di punta il portiere teatino. Nella ripresa è la squadra di casa a fare la partita con i biancorossi attenti in difesa e bravi nelle ripartenze. I neroverdi provano ad agguantare il pareggio con il portiere di movimento ma, in più di un'occasione, è bravo l'estremo difensore vastese Diego Dario a negare il gol.

Campionato under 17 - Èlite | Futsal Vasto - Orione Avezzano 3-3

Domenica la formazione under 17 ha giocato sul campo di casa della Promo Tennis contro i forti pari età marsicani dell'Orione. Una partita avvincente che ha evidenziato l'ottimo lavoro svolto da entrambe le società nella cura del settore giovanile. I padroni di casa riescono ad andare in vantaggio due volte con Marino e Lombardi ma, prima del riposo, sono ripresi sul 2-2. Nella ripresa c'è di nuovo il vantaggio vastese con Lombardi ma l'Avezzano riesce a segnare la rete del pareggio allo scadere per il 3-3 finale. x la crescita nei rispettivi settori giovanili

Campionato under 15 | Furie Rosse Avezzano - Futsal Vasto 2-8

Partita impeccabile per l'under 15 di mister Salvatore Trapani che espugna il campo delle Furie Rosse Avezzano per 8-2. La gara resta in equlibrio nel primo tempo, chiuso sull'1-1. Poi cresce il livello di gioco dei biancorossi che, nella ripresa, vanno a segno con costanza e chiudono sull'8-2 a loro favore. Per il Futsal Vasto sono andati a segno Brettone e Laganella con una doppietta a testa, un gol per Masciulli, Mileno junior, Settembrini e Ricchiuti.

Campionato under 19 Futsal | Colonnella - Futsal Vasto 3-9

Nella sfida del lunedì è l'under 19 di mister Giacomucci a conquistare la vittoria utile per risalire in classifica generale. Nel primo tempo i vastesi chiudono già la partita con un confortante 6-2. Nella ripresa ii Futsal Vasto controlla la partita e arrotonda il punteggio fino al 9-3 finale. Protagonisti di giornata sono Capezio e Argentieri con quattro reti a testa, di buon auspicio in ottica Rappresentativa abruzzese, e ultima rete di Cicchini.