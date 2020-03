Scoprire reati e responsabili, i vastesi segnalano. Carabinieri: "I cittadini collaborano"

Le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali. Quanto sia preziosa la collaborazione dei vastesi lo dimostra "la sinergia tra un cittadino, la polizia locale e i carabinieri" nell'ultimo episodio in ordine di tempo: l'incidente di stamani nel centro della città. A raccoltarlo è il tenente Luca D'Ambrosio, comandante della Compagnia dei carabinieri di Vasto.

"Negli ultimi tempi, registriamo la collaborazione dei cittadini, che ci segnalano i fatti ai quali si trovano ad assistere, fornendoci informazioni preziose per lo svolgimento delle indagini", racconta l'ufficiale.

Stamattina un uomo di 77 anni è stato investito in via San Michele da una Citroen Ax, che non si è fermata. Un passante, che ha visto tutto, "ha segnalato il numero di targa alla polizia locale, prontamente intervenuta sul posto, e consentito alle pattuglie del radiomobile e del Cio (i rinforzi provenienti dalla Compagnia di intervento operativo di Napoli, ndr) di rintracciare l'investitore, già noto ai militari". Nei suoi confronti, carabinieri e vigili hanno fatto scattare la denuncia a piede libero per omissione di soccorso.