Riparte la stagione del Team Audax Vasto, i "randagi" delle due ruote

Sono già tanti i chilometri percorsi dai ciclisti del Team Audax Vasto, gli appassionati delle corse sulla lunga e lunghissima distanza. L'esordio stagionale c'è stato nella prima edizione della RandoPartenope, randonèe da 200 chilimetri con arrivo e partenza da Sant'Arpino (Caserta).

"Abbiamo attraversato Napoli con le sue bellezze, dal Maschio Angioino, corso Umberto e il suo lungomare per poi salire verso Posillipo, Camaldoli e risalire al Vomero - racconta il presidente Pasquale Melito -. Abbiamo attraversato tanti paesi per poi passare davanti la reggia di Carditello e la famosissima reggia di Caserta". Con Melito, nella corsa in Campania, c'erano il segretario del club Giuseppe Giannone e il sansalvese Luigi Maggio.

"Il nostro sodalizio - commenta Melito - è assolutamente aperto a tutti quelli che hanno la passione delle due ruote. Il nostro motto è nè forte, nè piano ma lontano. Ed è con questo spirito che usciamo in bicicletta e partecipiamo alle randonnèe, manifestazioni che ci permettono di fare sport e vedere luoghi incantevoli da una prospettiva differente.

Chi volesse aggregarsi può mettersi in contatto con noi, ne saremmo lieti. In altre Regioni il movimento dei randagi delle due ruote è in crescita. Il nostro auspicio è quello di poter organizzare una corsa a Vasto, lungo la Costa dei Trabocchi e toccando le nostre montagne. Ce lo auguriamo".