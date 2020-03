I giovanissimi della Promo Tennis Vasto in campo per i campionati promozionali regionali

Sono iniziati i campionati promozionali regionali di tennis, riservati ai giovanissimi atleti. La Promo Tennis Vasto, domenica mattina, ha ospitato la prima tappa provinciale della categoria SuperOrange in cui si sono sfidati ben 16 giovanissimi tennisti in un clima di festa e sportività condiviso da bambini, genitori e maestri.

La squadra della Promo Tennis, fomata da Mattia Rodogna, Vittoria Totaro e Nicholas Totaro, ha concluso la giornata al secondo posto dopo essersi arresa in finale contro i pari età del Ct Lanciano. Nella categoria Green, scesa in campo a Lanciano, da segnalare le vittorie di Claudia Mastrolacasa che, in coppia con Emily Di Lello, ha chiuso al 4° posto. In formazione, ma assente nella giornata di sfide a Lanciano, anche Emanuele Di Lello.

Quarto posto anche per la squadra dei SuperGreen, formata da Francesco Di Foglio, Andrea Radoccia, Elisa Rignanese e Cinzia Bacceli. Dopo la vittoria di Bacceli, nel singolare, nel doppio decisivo per il podio la coppia Bacceli-Radoccia si è arresta al tiebreak.

Tutte le squadre dei campionati promozionali torneranno in campo tra due settimana per la seconda tappa provinciale in cui si decideranno le qualificazioni alle fasi regionali.