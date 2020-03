European tour di snow volley: tappa in Georgia per Amorosi, Marinucci e Paduano

Continua positivamente l'avventura nell'European Tour di Snow Volley del team Italia 2 formato da giocatori abruzzesi e molisani. A Bakuriani, in Georgia, è scesa in campo il team formato dai vastesi Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, Benito Marinucci, di Casalbordino, e Fabrizio Paduano di Campobasso. Sfortunatamente i tre azzurri non sono riusciti a superare il turno di qualificazione per la sconfitta rimediata contro la Turchia. "Non nevicava da alcuni giorni - spiega Amorosi - e, di conseguenza, il campo era solo una lastra di ghiaccio che rendeva davvero complicato giocare. Il match ha risentito molto della casualità delle giocate e, nonostante abbiamo lottato fino all'ultimo, non siamo riusciti a spuntarla". Gli italiani hanno perso i due set 18-16 e 20-18.

"E' stata comunque una buona esperienza in cui abbiamo conquistato punti validi per il ranking che torneranno utili nella prossima tappa". Con la federazione internazionale che ha istituito il World Tour di Snow Volley, si moltiplicano gli appuntamenti in calendario per i giocatori della pallavolo sulla neve, in un team che conta anche sul vastese Antonio Sasso.

"Come prossimo appuntamento, a fine marzo, - spiega Amorosi - dobbiamo scegliere tra la tappa del World Tour in Austria, a Wagran, o quella dell'European Tour a Prato Nevoso, che si giocheranno in contemporanea".

C'è poi all'orizzonte una possibile terza tappa del World Tour, oltre a quella di Plan de Corones ad aprile. L'intenzione di federazione internazionale e organizzatori è portare lo spettacolo dello snow volley a Bariloche, in Argentina, ad agosto. "Naturalmente noi faremo di tutto per partecipare", commenta Amorosi.