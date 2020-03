Lo sport che fa del bene: Group Cycling, raccolti fondi per la ricerca sulla SMA

Un evento per dedicarsi alla propria passione sportiva e, oltre a far bene a se stessi con un po' di sana attività fisica, fare del bene per gli altri. Giuseppe Basilico, istruttore di Group Cycling, lo scorso 9 febbraio ha organizzato due ride nella palestra Cfp Gym Vasto con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'associazione Famiglie Sma, che sostengono la ricerca sulla'atrofia muscolare spinale, malattia che colpisce migliaia di bambini.

"C'è stata una grande risposta - commenta Basilico - e siamo riusciti a raccogliere 345 euro da devolvere all'associazione. Basta poco per fare del bene e contribuire a sostenere un'associazione come Famiglie Sma. Già in passato abbiamo proposto iniziative simili, per sostenere Telethon e certamente continueremo ad organizzarle".