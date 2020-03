Etica e vita aziendale: il caso della Pilkington presentato agli studenti del Palizzi

Lo scorso 15 febbraio gli alunni delle classi terze dell'Itset Palizzi di Vasto hanno partecipato all'incontro promosso dall'associazione FormaMentis, nell‘ambito del progetto europeo della Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione, Sycamore, in cui hanno ascoltato le testimonianze di due responsabili del personale della Pilkington, Roberto Minenna (Human Resources Manager - Italy) e Teresa Mancini (Human Resources Specialist - San Salvo Site), sul rapporto tra etica e vita aziendale.

"Il dottor Minenna - spiega una nota dell'associazione -, dopo aver illustrato in dettaglio la realtà della multinazionale appartenente alla realtà dell’industria 4.0, ha identificato la stessa come un’azienda creatrice non solo di valore ma anche di valori. La sede di san Salvo occupa 2400 dipendenti ed è come se fosse un piccolo paese del circondario. Spesso la Pilkington, oltre ad essere un’azienda leader nel settore del vetro presente in tutto il mondo, si innesta in situazioni di bisogno come può essere quello di aiuto ai terremotati o collaborazioni con associazioni benefiche come l’Arda. E lo fa non semplicemente staccando un assegno, ma facendo in modo di coinvolgere in questo processo anche tutti i dipendenti. Tante sono state le occasioni di sostegno alle situazioni di bisogno che si sono verificati nel tempo. Solo per fare un esempio in occasione del recente terremoto a Civitella Del Tronto tutti i dipendenti della sede di San Salvo hanno raccolto i soldi con cui hanno realizzato una nuova scuola seguendo tutti passaggi dal progetto fino alla inaugurazione della stessa.

La dottoressa Mancini ha focalizzato l’attenzione dei presenti sulla definizione di etica e di come questa abbraccia la vita quotidiana di tutti. Per parlare di etica occorre che questa si traduca in atti concreti, altrimenti divengono solo dei principi teorici non in grado di incidere positivamente né sulla azienda e né sulla società. L’etica implica il rispetto di un codice etico ossia un insieme di regole e principi che possano essere rispettati da tutti. La scuola di pensiero di Henry Ford afferma che ci sono due elementi che non compaiono nei bilanci sociali, le persone e il comportamento etico che però sono altrettanto importanti quanto il profitto. All'incontro era presente anche la resposabile della comunicazione della sede di San Salvo Patrizia Mascetra".

La dirigente scolastica del Palizzi, Nicoletta Del Re, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il lavoro dell’associazione Formamentis, con cui da oltre un anno l’istituto propone ai suoi studenti un nuovo modello di economia che metta al centro l’uomo affinchè loro quando usciranno dalla scuola potranno lavorare e proporre questo nuovo modo di concepire l’economia.