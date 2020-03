Strade pericolose ed eccesso di velocità, a Vasto previsti 25 nuovi attraversamenti rialzati

Venticinque attraversamenti pedonali rialzati. Li installerà il Comune di Vasto sulle strade più pericolose della rete urbana.

Ieri la protesta di alcuni residenti di via del Porto, che segnalavano alta velocità, insidie per i pedoni e auto parcheggiate dalla parte opposta a quella in cui sono disegnati i parcheggi [LEGGI].

Risponde il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro: "Riguardo alla sicurezza dei pedoni, abbiamo predisposto una programmazione che riguarda tutto il territorio comunale. Siamo in attesa dell'approvazione del bilancio, in cui verranno stanziate le risorse per realizzare 25-26 attraversamenti pedonali rialzati sulle strade in cui si registrano le maggiori criticità. Si tratta di rialzi il cui utilizzo in altre città ha avuto un buon esito sulla diminuzione dei sinistri? Vietati dove passano le ambulanze? No. Non bisogna far confusione tra gli attraversamenti pedonali rialzati e i dossi artificiali, che hanno regole diverse".