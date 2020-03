Smargiassi: "Ripartiamo da tante proposte bocciate in consiglio solo perchè erano nostre"

Nelle elezioni dello scorso 10 febbraio Pietro Smargiassi è stato riconfermato consigliere regionale d'Abruzzo nella lista del Movimento 5 Stelle con 3325 preferenze. Un risultato personale importante che però è accompagnato da una soddisfazione a metà visto che l'obiettivo dei pentastellati, eleggere Sara Marcozzi presidente della Regione, non è stato centrato.

Con Smargiassi ci saranno altri due consiglieri regionali del territorio, entrambi in maggioranza con la Lega: Manuele Marcovecchio [GUARDA L'INTERVISTA] e Sabrina Bocchino [GUARDA L'INTERVISTA]. "Siamo aperti al dialogo - afferma Smargiassi - nell'unico interesse di questo territorio. Abbiamo tante proposte, molte sono state bocciate in consiglio negli scorsi 5 anni solo perchè eravamo noi a proporle. Ripartiremo da quelle".

Abbiamo incontrato Pietro Smargiassi per commentare l'esito delle elezioni, parlare della questione della restituzione di metà dello stipendio che ha tenuto banco in questi giorni e per capire come il Movimento 5 Stelle, a livello regionale e locale, lavorerà dopo il voto del 10 febbraio.