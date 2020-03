La Vasto Basket sabato in campo per andare a caccia del 18° successo consecutivo

Ultima giornata della stagione regolare per la Ge.Vi. Vasto Basket che torna sul parquet del PalaBCC sabato 16 febbraio alle 18.30. Dopo le 17 vittorie nelle 17 partite fin qui disputate, i biancorossi voglono chiudere da imbattuti questa fase della stagione nella sfida con il Teramo a Spicchi, formazione che arriverà a Vasto con l'obiettivo di vincere per tentare di chiudere al secondo posto. Ma gli uomini di coach Gesmundo non sono certamente in vena di far regali a nessuno, sia per mettere una bandierina su un record storico che per incamerare altri due punti che metterebbero una seria ipoteca sul primato anche dopo la fase a orologio.

Per definire la griglia playoff, infatti, dovranno essere disputate le quattro sfide della fase a orologio. La Vasto Basket ospiterà di nuovo il Teramo a Spicchi e l'Olimpia Mosciano e andrà a giocare in casa di Chieti e Porto San Giorgio, ultime due del campionato. Con gli attuali sei punti di vantaggio sulle seconde in classifica ecco che ai biancorossi non manca molto per garantirsi il primo posto e un abbinamento favorevole nei playoff contro una formazione del girone umbro-marchigiano. Per centrare la promozione in serie C Gold, obiettivo della società del presidente Spadaccini, bisognerà superare ottavi e quarti di finale e poi vincere la semifinale. Non servirà la finale perchè entrambe le vincenti delle semifinali guadagneranno la promozione.

In casa Vasto Basket c'è grande concentrazione con la consapevolezza che la stagione sta per entrare nel vivo e le sfide inizieranno a diventare decisive per il salto di categoria alla portata di una squadra che, fin qui, ha dato grande prova di forza. Sabato 16 febbraio Ierbs e compagni scenderanno in campo per aggiungere ancora un'altra perla ad una stagione fin qui da incorniciare.