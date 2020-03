"Riserva naturale e zona industriale possono coesistere?": associazione organizza dibattito

"Il direttivo dell’ A.P.S. comunale Don Antonio Di Francescomarino di Vasto terrà un incontro sul tema 'Riserva di Punta Aderci & Insediamenti Produttivi possono coesistere? con la partecipazione del dottor Vincenzo Ronzitti, ecologo, già direttore dell’ A.R.T.A.(Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale)". Lo annuncia l'associazione, che ha sede nel quartiere San Paolo.

"Si discuterà - si legge in una nota del sodalizio - sulla possibile o impossibile coesistenza degli insediamenti produttivi con la Riserva Naturale. A seguito della relazione, i partecipanti potranno rivolgere domande e quindi svolgere un dibattito sull’argomento.

Questa iniziativa sarà seguita da altre, che rientrano nel progetto Ambiente è Vita, presentato dall’associazione per la promozione culturale.

L’ ambiente è un tema a noi, molto caro per questo, a breve, comunicheremo la data dell’ incontro, che certamente sarà entro il mese di febbraio 2019.

L’evento sarà riprodotto in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook".