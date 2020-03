Ottima prova degli esordienti della H2O Sport nella terza tappa della Molise Winter Cup

Ottimi riscontri per gli atleti della H2O Sport che hanno partecipato alla terza tappa del Molise Winter Tour, avento dedicato alla categoria Esordienti. Ben tredici le medaglie conquistate dai giovani nuotatori vastesi.

In campo femminile Sofia Rossano mette in bacheca due medaglie d’oro nei 200 stile libero, chiusi in 2’28”4, e nei 100 farfalla, con 1’14”5. Brilla anche Melania Pietropaolo che porta a casa il successo nei 100 misti (1’17”1) e l’argento nei 100 farfalla (1’15”6). Secondo gradino del podio conquistato da Sophia Pulla nei 200 rana (3’18”4) davanti alla compagna di team Benedetta Scutti (terza con 3’23”6).

In questa stessa gara, ma in campo maschile, Alessandro Vernacchia porta a casa l’oro in 3’06”7. Federica Santoro mette in bacheca l’argento nei 100 misti con il crono di 1’18”9. In campo maschile doppia medaglia d’argento per Gabriele De Gregorio nei 100 stile (1’05”9) e nei 100 misti (1’14”6). Stesso piazzamento per Alessandro D’Onofrio nei 100 rana completati con il crono di 3’06”8. Fa lo stesso Andrea Gabriele nei 200 farfalla (2’45”3) mentre Mario Triventi completa i 50 dorso fermando i cronometri a 38”2, riscontro che gli vale il terzo posto. Tra gli Esordienti A si sono classificati al ridosso del podio classificandosi al quarto posto Francesco Stinziani, nei 100 stile con il tempo di 1’08”4, Francesco Antenucci nei 50 dorso con il tempo di 39”8, Antony Mascilongo nei 200 rana con 3’13”, Andrea Gabriele nei 100 misti con 1’17”7. Mentre, tra gli Esordienti B, Giacomo Pio Petacciato ha ottenuto la quarta piazza nei 100 misti chiusi in 1’31”5.

"I ragazzi sono stati davvero molto bravi - ha commentato soddisfatto il presidente Tucci -. Gli Esordienti A avevano già gareggiato molto bene lo scorso fine settimana nella gara nazionale XXII Coppa città del Vasto contribuendo in maniera decisiva a una fantastica vittoria di squadra e non era affatto facile ripetersi, mentre gli Esordienti B hanno evidenziando significativi miglioramenti tecnici e cronometrici. I risultati sono assolutamente in linea con le nostre aspettative, ma siamo fiduciosi di ottenere performances ancora migliori nella seconda parte della stagione".