Marcovecchio: "Subito al lavoro per difendere le ragioni di questo territorio in Regione"

Ultimi giorni da sindaco di Cupello per Manuele Marcovecchio che, dopo l'elezione in consiglio regionale, lascerà la carica di primo cittadino per approdare a palazzo dell'Emiciclo - tre mesi prima della scadenza naturale del mandato, visto che a fine maggio ci saranno le amministrative -. Marcovecchio, candidato nella Lega, ha ottenuto 4305 preferenze nella circoscrizione Chieti, secondo più votato dopo Nicola Campitelli, e ora si prepara a questa nuova esperienza della sua carriera politica.

Tanti i temi da affrontare, dal passaggio di consegne al vice sindaco Fernando Travaglini, che guiderà l'amministrazione cupellese fino a maggio, alla campagna elettorale di Cupello, in cui i cittadini dovranno scegliere il suo successore. E, naturalmente, il suo nuovo ruolo da consigliere regionale in cui sarà chiamato, assieme ai colleghi consiglieri Sabrina Bocchino [GUARDA L'INTERVISTA] - con lui nella Lega e in maggioranza - e Pietro Smargiassi [GUARDA L'INTERVISTA], all'opposizione con il Movimento 5 Stelle, a rappresentare le istanze di un territorio che rivendica una maggiore attenzione da parte della poltica regionale.