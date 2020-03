Da Perth a Vasto... e ritorno. La storia dei fratelli De Felice

Figli di emigranti con l'Italia e Vasto nel cuore. Sono i fratelli De Felice, Renato, Mario, Domenico e Anna, che, per diverso tempo, si sono trovati a compiere il percorso inverso rispetto ai tanti che, nella prima fase dell'emigrazione del secolo scorso, e in quella più recente, lasciano l'Italia per l'Australia. Loro sono nati nel nuovo continente, dove si erano trasferiti i genitori ma, ad un certo punto, sono tornati a Vasto, per studiare, formarsi e lavorare (ognuno seguendo un diverso percorso a seconda dell'età).

Poi il rientro a Perth dove, però, il legame con la terra delle origini rimane sempre forte sia nella vita privata che in quella lavorativa. I fratelli De Felice si occupano di capelli, sono importatori per l'Australia di un marchio italiano e sono molto attivi nella formazione. Grazie al lavoro - per loro fortuna - hanno frequenti contatti con l'Italia e "ogni giorni parliamo di Vasto".

Il racconto del loro percorso nel video curato da Nicola Cinquina.