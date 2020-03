Incendio d’auto nella zona industriale, camionisti provano a spegnerlo, poi arrivano i pompieri

Un'auto (una A112 Autobianchi) è andata a fuoco attorno alle 13.15 di oggi sulla provinciale Trignina, la strada che attraversa la zona industriale di San Salvo. Non ci sono feriti. Probabile che il rogo sia stato innescato da una perdita di benzina.

I primi a intervenire sono stati alcuni camionisti di passaggio, che hanno iniziato a spegnere il rogo con gli estintori che avevano nell'abitacolo dei loro tir.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, che hanno domato l'incendio, e la polizia locale di San Salvo.

Il traffico ha subito rallentamenti per il tempo necessario a mettere in sicurezza l'auto e a rimuoverla: i vigili hanno disposto il senso unico alternato sulla corsia opposta a quella in cui si è fermata l'auto in fiamme.