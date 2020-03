Alla scuola dell’infanzia di via Verdi arriva il corso di danza educativa

Il Comune di San Salvo ha attivato un corso di danza educativa avviato dallo scorso mese di gennaio e vedrà i bimbi della scuola dell’infanzia di via Verdi impegnati fino al prossimo mese di giugno. Un progetto, avviato già lo scorso anno scolastico, che ha trovato grande consenso tra le famiglie, per favorire i piccoli ospiti nel loro percorso educativo per un sano sviluppo.

“Con la danza educativa i bimbi imparano il coordinamento armonico facilitando la libera espressione del movimento – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – inoltre aiuta a costruire un linguaggio comune che si manifesta con il loro corpo”.

Il laboratorio di danza educativa è l’arte di usare e organizzare il movimento per esprimersi, comunicare e inventare oltre a insegnare lo spirito di gruppo e la condivisione delle attività svolte in classe.

“Vediamo i bimbi del nido coinvolti in maniera gioiosa e giocosa in questa attività – commenta l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – imparando a usare meglio il corpo per relazionarsi con gli altri e con le loro insegnanti”.