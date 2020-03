La Vasto Basket viaggia col vento in poppa: a Termoli la 17ª vittoria di fila

Diciassette su diciasette. È una marcia inarrestabile quella della Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. I biancorossi vincono in casa dell'Airino Termoli dopo una sfida entusiasmante in cui hanno dovuto inseguire per due quarti prima di piazzare l'affondo vincente per andare a vincere 72-65.

Dopo il primo canestro di Fontaine - che chiude la sua partita con 29 punti a referto - c'è la rimonta e il sorpasso degli uomini di coach Di Lembo che chiudono avanti di tre (22-19) il primo parziale. Nel secondo quarto i molisani riescono a conservare un minimo vantaggio, la Vasto Basket resta però sempre a contatto e va negli spogliatoi sotto di appena un punto (39-38).

Si torna in campo e il sorpasso biancorosso arriva con tre triple, due di Fontaine e una di Oluic , per il 51-46 vastese. L'Airino subito trova il controsorpasso (54-51), poi ci sono i canestri di Oluic che permettono agli abruzzesi di chiudere il terzo quarto avanti 55-54. Negli ultimi dieci giri di lancette Termoli regge fino al 57-57, la tripla di Dipierro vale il +7 (67-60) e Fontaine chiude con altri cinque punti la sfida sul 72-65.

Per la squadra di coach Gesmundo è l'ennesima conferma in una stagione fin qui impeccabile. Domenica prossima ultima giornata della regular season e al PalaBCC arriverà Teramo a Spicchi. Poi ci sarà la fase a orologio per definire le posizioni in vista dei playoff incrociati con il girone umbro-marchigiano.

Airino Termoli - Vasto Basket 65-72 (22-19/39-38/54-55/65-72)

Airino Termoli : Tedeschi 3, Pascucci ne, Mirando 12, Mustillo ne, Dmitrovic 17, Lentinio ne, Suriano 19, Leonzio 14, Pasquale 0, Ponsanesi 0. Coach: Di Lembo

Vasto Basket: Fontaine 29, Flocco ne, Dipierro 5, Di Tizio 7, Di Rosso 0, Ierbs ne, Ucci 2, Oluic 24, Ciampaglia 2, Peluso 3, Cicchini ne. Coach: Gesmudo