La Bacigalupo Vasto Marina batte il Casalbordino, il San Salvo si fa riprendere sul 3-3

È la Bacigalupo Vasto Marina ad aggiudicarsi il derby in calendario nella 24ª giornata di Promozione facendo così salire a 10 i punti di vantaggio in classifica sui giallorossi, immediati inseguitori. Dopo una prima parte di match in equilibrio, la sfida si è accesa nel secondo tempo. Al 25' Letto ha trovato la zampata vincente per portare in vantaggio i suoi. I tentativi dei giallorossi di conquistare il pareggio sono risultati vani e, al triplice fischio finale, a far festa è la squadra di mister Cesario.

Pareggio con tanti gol nella sfida del Bucci. La squadra di casa passa in vantaggio al 9' con Molino. Poi, dopo un paio di occasioni per gli ospiti sventate da Cialdini, al 41' c'è il raddoppio biancazzurro ancora con Molino. nella ripresa il Villa accorcia subito le distanze con Vatavo. Ma, dopo due minuti, i padroni di casa ritrovano il doppio vantaggio con Costantini. Al 57' Vatavo realizza il rigore assegnato per atterramento di Ciarlitto in area. Poi, a sette minuti dalla fine, Vatavo realizza la sua personale tripletta che vale il 3-3.

La 24ª giornata

Passo Cordone - Ortona 1-1

Casalbordino - Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Fater Angelini - Sant’Anna 2-0

Fossacesia - River Chieti 1-1

Lanciano - Val di Sangro 2-1

Ovidiana Sulmona - Bucchianico 1-1

Piazzano - Raiano 1-3

San Salvo - Villa 3-3

Scafa Cast - Casolana 3-1

La classifica: 63 Lanciano; 55 Bacigalupo Vasto Marina; 45 Casalbordino; 42 Ortona; 36 San Salvo; 35 River Chieti; 34 Scafa Cast; 33 Villa; 31 Fater Angelini; 29 Bucchianico; 26 Fossacesia, Val di Sangro, Raiano; 24 Ovidiana Sulmona, Sant’Anna; 22 Piazzano; 21 Passo Cordone; 19 Casolana