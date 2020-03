Incendio notturno in un sottotetto a Cupello, morto un 58enne

Tragedia nella notte a Cupello in via Nardone. Un uomo di 58 anni, Pasquale Donatelli, è morto nell'incendio che si è sviluppato nel sottotetto di una palazzina in costruzione dove stava dormendo.

Ignote le cause del rogo, l'edificio è ancora sprovvisto di energia elettrica. L'allarme è scattato intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Cupello. I pompieri purtroppo hanno trovato il corpo dell'uomo senza vita, semicarbonizzato.

Il cadavere è ancora sul posto, in mattinata c'è stata l'ispezione da parte del medico legale. Probabile che venga disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.