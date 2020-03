Il Furci espugna Gissi e fa suo il derby. Il Torrebruna perfeziona il sorpasso, è la nuova capolista

Il Torrebruna perfeziona il sorpasso iniziato domenica scorsa e si posiziona in testa alla classifica di Terza categoria. La squadra granata è la nuova capolista grazie alla vittoria sull'Audax Palmoli e grazie al Furci che ha espugnato il campo di Gissi, finora inviolato.

I ragazzi di mister Pardi si impongono infatti grazie a una rete di capitan Nicola Argentieri che i giallorossi non sono riusciti a recuperare. Per i biancazzurri – vicino al gol anche con Micle per due volte – si tratta di tre punti importanti che fanno balzare la squadra al quarto posto insieme al Vasto United. Il Gissi invece si vede superato dal Torrebruna che ha tra le partite da recuperare proprio lo scontro diretto.

I granata oggi hanno preso il largo dopo aver messo la freccia domenica scorsa grazie alle reti di Francesco Marianacci, Dario Lella e Matteo Ritrivi. Niente da fare per l'Audax Palmoli: 3 a 0 il finale.

Nell'anticipo di ieri, la Pro Vasto si è disfatta del Carpineto Guilmi per 4 a 0 con i gol di Pianese, Napolitano e la doppietta di Natarelli. I vastesi con questa vittoria hanno agganciato in classifica il Gissi al secondo posto.

Per il Vasto United, invece, c'è un solo punto: 0 a 0 contro il Real Cupello.

La New Robur ritrova la vittoria dopo la sconfitta nel derby nel rotondo successo esterno contro l'Atletico Vasto: 4 a 1 il finale. Sul match c'è il pesante timbro di Davide Magnacca che ha messo a segno una tripletta. Il terzino omonimo dell'attaccante ha poi completato il tabellino per la formazione di Castiglione Messer Marino. Il gol della bandiera dei padroni di casa è di Carmine Bevilacqua.

Vittoria anche per gli Aquilotti di San Salvo che vincono 2 a 1 la partita contro il Montalfano. I gialloverdi erano andati in vantaggio con il bomber Griguoli, la formazione di mister Bolognese ha ribaltato poi la partita con un rigore di Giuseppe Tracchia e una rete di Denny Menna.

Infine, smuove la classifica il Real San Giacomo che grazie alla tripletta di Orunesu vince 3 a 0 sui Lupi Marini.

In classifica marcatori continua l'appassionante testa a testa tra Micle (Furci) e Pianese (Vasto) entrambi a 17 segnature. Griguoli (Montalfano) sale al terzo posto con 14 reti, segue Davide Magnacca (New Robur) a 13.

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Torrebruna - Audax Palmoli 3-0

Pro Vasto - Carpineto Guilmi 4-0 (ieri)

Gissi - Furci 0-1

Aquilotti San Salvo - Montalfano 2-1

Atletico Vasto - New Robur 1-4

Lupi Marini - Real San Giacomo 0-3

Real Cupello - Vasto United 0-0

Riposa Montazzoli

LA CLASSIFICA

Torrebruna 37**

Gissi 35*

Pro Vasto 35

Vasto United 31

Furci 31

Aquilotti San Salvo 30*

Real Cupello 29*

Montazzoli 27*

New Robur 26

Atletico Vasto 21

Audax Palmoli 17*

Montalfano 13*

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 4

Lupi Marini 2

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Carpineto Guilmi - Aquilotti San Salvo

Montazzoli - Atletico Vasto

Montalfano - Lupi Marini

New Robur - Pro Vasto

Audax Palmoli - Real Cupello

Furci - Torrebruna

Real San Giacomo - Gissi

Riposa Vasto United

LA CLASSIFICA MARCATORI