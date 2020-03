Giornata nera per le squadre del Vastese in Prima categoria: perdono tutte

Giornata nera per le squadre del Vastese impegnate in Prima categoria: nessuna riesce a smuovere la classifica in questa quarta giornata di ritorno.

Il peggior passivo è quello dello Scerni che ieri ad Atessa è stato sconfitto per 7 a 2 dal Mario Tano ormai a caccia della capolista. Gli scernesi erano andati in gol con Monachetti e Mario D'Ercole. Il passivo è lievitato nell'ultima parte di una gara fino ad allora equilibrata.

Stesso destino per le due ex prime della classe: Fresa e Roccaspinalveti. I biancorossi ricevono a Fresagrandinaria la capolista Virtus Ortona e resistono fino a 10 minuti dalla fine quando Sanyang segna la rete del definitivo 1 a 0. Gli ospiti avevano colpito due legni: una traversa nel primo tempo e un palo nella seconda frazione su calcio di punizione di bomber Del Peschio. Entrambe le squadre terminano in 10. Crisi di risultati per i biancorossi che, oggi, nonostante un potenziale offensivo notevole con Ferrazzo, Zara, Di Foglio e Madonna tutti in campo dall'inizio, non sono riusciti a essere mai davvero pericolosi.

A condannare il Roccaspinalveti è invece Kossiakov in pieno recupero. Il Paglieta così riesce a espugnare il campo dell'Alto Vastese e a restare in quota play off grazie questo 1 a 0 esterno.

Il Trigno Celenza, infine, perde 2 a 0 a Rapino e il Real Casale ne prende 3 dal Palombaro.

LA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Francavilla - Casalincontrada 0-1

Roccaspinalveti - Paglieta 0-1

Athletic Lanciano - Pretoro 3-0

Palombaro - Real Casale 3-0

Tollese - S. Vito 2-0

Atessa Mario Tano - Scerni 7-2

Rapino - Trigno Celenza 2-0

Fresa - Virtus Ortona 0-1

Riposa Palena

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 46

Atessa Mario Tano 41

Athletic Lanciano 40

Paglieta 38

Tollese 37

Palena 34

Rapino 34

Scerni 28

Pretoro 27*

Roccaspinalveti 27*

Fresa 26

Casalincontrada 26

Palombaro 22

S. Vito 20

Trigno Celenza 10

Real Casale 9

Atletico Francavilla 6

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Trigno Celenza - Athletic Lanciano

Paglieta - Atletico Francavilla

Palombaro - Fresa

Casalincontrada - Palena

Real Casale - Pretoro

Scerni - Rapino

S. Vito - Roccaspinalveti

Virtus Ortona - Tollese

Riposa Atessa Mario Tano