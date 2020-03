Festival di Sanremo, nella serata finale l’applauso dell’Ariston per i Boomdabash

Si chiude con gli applausi dell'Ariston, ricambiato da un inchino degli artisti, l'avventura dei Boomdabash al 69° Festival di Sanremo. La band salentina anche nella serata finale ha portato sul palco la sua travolgente energia, coinvolgendo tutti con "Per un milione", canzone che è già una hit radiofonica.

Grandi emozione per i quattro componenti della band, Biggie Bash, Payà, Blazon e il vastese Ketra che, dopo tanti anni di carriera, sono approdati sul palco della più importante manifestazione canora italiana. In questi giorni per loro è arrivato il grande riconoscimento ad un percorso artistico fatto di tanta gavetta e concerti in giro per l'Italia e l'Europa.



La classifica finale - accolta dai fischi del pubblico dell'Ariston - li ha visti piazzarsi all'11° posto sui 24 artisti in gara. Un posto nella top ten sarebbe stato certamente meritato, per qualità della canzone e per le performace - molto intensa quella di venerdì con Rocco Hunt - che i Boomdabash hanno regalato al pubblico sanremese. E poi la proclamazione del vincitore: Mahmood, con Soldi. Al secondo posto Ultimo, al terzo posto Il Volo, di cui fa parte l'abruzzese Gianluca Ginoble.

Ma, come in ogni edizione, i veri "vincitori" saranno quelli decretati dalle vendite, dalle classifiche radiofoniche e dal pubblico dei concerti dei prossimi tour. Per i Boomdabash resterà certamente un'esperienza da ricordare a lungo e un punto importante della loro carriera da cui ripartire con ancora più consapevolezza. E, c'è da starne certi, con tanti fan in più. Esperienza da incorniciare anche per Fabio Clemente che, seguendo la sua grande passione per la musica, con tanta intraprendenza e facendo tanti sacrifici sta costruendo un percorso davvero importante.

I premi

Premio della critica a Daniele Silvestri. A Simone Cristicchi il premio per la miglior interpretazione. Premio per il miglior testo a Daniele Silvestri. Premio per la milgior composizione musicale a Simone Cristicchi. Premio Tim Music (il brano più ascoltato in streaming sulla piattaforma Tim) a Ultimo.

La classifica di Sanremo 2019

1. Mahmood

2. Ultimo

3. Il Volo

4. Loredana Bertè

5. Simone Cristicchi

6. Daniele Silvestri

7. Irama

8. Arisa

9. Achille Lauro

10. Enrico Nigiotti

11. Boomdabash

12. Ghemon

13. Ex Otago

14. Motta

15. Francesco Renga

16. Paola Turci

17. The Zen Circus

18. Federica Carta e Shade

19. Nek

20. Negrita

21. Patty Pravo con Briga

22. Anna Tatangelo

23. Einar

24. Nino D’Angelo e Livio Cori