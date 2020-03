All’Aragona passa la Jesina, momento difficile per la Vastese

Momento complicato per la Vastese che, nella sfida odierna con la Jesina, ha rimediato una sconfitta per 2-0 e scivola in classifica avvicinandosi pericolsamente alla "zona calda".

All'Aragona la squadra ospite inizia a spingere forte sin dalle prime battute, trovando però sulla sua strada un Patania che più volta salva la porta biancorossa. Ma, al 32', la Vastese è costretta a capitolare sulla conclusione precisa di Villanova. Nella ripresa la squadra di Montani prova a rientrare in partita senza però avere esito positivo. La Jesina va a caccia del raddoppio ed è ancora il portiere di casa a mantenere aperta la sfida. Però, a 5 minuti dal termine, ecco che arriva il raddoppio marchigiano che chiude il match.

La Vastese perde due a zero, non riesce a vincere da ben sei giornate e, mercoledì, tornerà in campo per il turno infrasettimanale sul difficile campo della Recanatese.

Vastese - Jesina 0-2

(32’pt Villanova, 40’st Ceccuzzi)

Vastese: Patania, De Meio (12’st Ferrara), Di Giacomo, Capellupo (43’st Russo), Sbardella, Del Duca, Fiore, Stivaletta, Shiba (1’st Leonetti), Palestini (12’st Iarocci), Kone. A disposizione: Selva, Iarocci, Mataloni, Conti, Palumbo, Cicerello, Ferrara. Allenatore: Montani

Jesina: Anconetani, Fracassini, Martedì, Marini, Nonni, Bordo, Trudo (21’st Cameruccio), Yabrè, Pierandrei (14’st Cruz), Villanova (26’st Pasqualini), Ricci (38’st Ceccuzzi). A disposizione: Perez Gomez, Riccio, Ceccuzzi, Magnanelli, Matinata, Barbetta. Allenatore: Ciampelli

Arbitro: Jacopo Pascariello di Lecce (Masciale di Molfetta e Iacovino di Matera)

La 26ª giornata

Campobasso - Isernia 3-0

SN Notaresco - Sammaurese 3-2

RC Cesena - Santarcangelo 3-0

Avezzano - Matelica 0-1

Castelfidardo - Sangiustese 1-1

Montegiorgio - Recanatese 0-0

O.Agnonese - Francavilla 1-1

Giulianova - Forlì 2-2

Vastese - Jesina 0-2

La classifica: 63 RC Cesena; 55 Matelica; 44 SN Notaresco; 41 Sangiustese; 40 Recanatese, Pineto; 38 Campobasso, Francavilla; 37 Montegiorgio; 35 Sammaurese; 31 Savignanese, Jesina; 30 Giulianova; 28 Vastese; 26 Forlì; 24 O.Agnonese, Isernia, Avezzano; 22 Santarcangelo; 15 Castelfidardo.