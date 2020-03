Sanremo, l’energia dei Boomdabash con Rocco Hunt conquista l’Ariston

È una carica di energia quella che si abbatte sul teatro Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti. La tredicesiona esibizione della serata riporta sul palco i Boomdabash, con la loro Per un milione. La band salentina ha invitato Rocco Hunt, rapper campano che proprio da Sanremo vide partire la sua carriera, e le giovanissime voci dei Musici Cantori di Milano.

L'esibizione è stata un crescendo di intensità con i cantanti che sono scesi fino in platea a ritmo di reggae salentino. Il pubblico ha gradito, lasciandosi coinvolgere senza esitare più di tanto dagli artisti.

Mani al cielo - scena non così frequente per una platea solitamente più compassata come quella dell'Ariston - per tutti gli spettatori compreso qualche componente della giuria di qualità. E c'è stato chi ne ha approfittato per scatenarsi a ballare.

Applausi, al termine dell'esibizione, e grande entusiasmo dietro le quinte una volta sciolta la tensione. Per il vastese Ketra - Fabio Clemente - e i suoi compagni d'avventura Biggie Bash, Payà e Blazon, e naturalmente l'ospite di serata, Rocco Hunt, una grande soddisfazione per l'affetto del pubblico sanremese che si unisce agli ottimi riscontri di questi giorni per la loro canzone. Dopo la quarta serata, combinando il televoto, quello della giuria di qualità e della giuria demoscopica, ci sarà la classifica provvisoria. Qualche ora e sarà già tempo di finalissima. Tutti i 24 artisti torneranno ad esibirsi sul palco dell'Ariston per decretare il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo.