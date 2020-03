San Salvo: ladri acrobati si chiudono in una casa, la svaligiano e fuggono dal balcone

A poche ore dalla rapina al centro commerciale "Insieme" [LEGGI], si registra un altro episodio di cronaca in città. È successo ieri notte in via Silvio Pellico.

Un'abitazione al secondo piano è stata svaligiata dai ladri. Da quanto si apprende, questi hanno agito mentre i proprietari erano fuori. Una volta entrati, i malviventi si sono chiusi dentro mettendo a soqquadro le stanze dell'abitazione alla ricerca di denaro. Quando hanno finito, sono fuggiti da un balcone con l'aiuto di una corda.

I proprietari per poter rientrare hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per poi scoprire l'amara sorpresa. I ladri hanno portato via soldi e oro.

Sul posto sono intervenuti tre pattuglie di carabinieri della stazione di San Salvo e della Compagnia di intervento operativo del Reggimento carabinieri "Campania" di Napoli che in questi giorni è in aiuto ai militari del territorio.