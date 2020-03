Una scuola in meno nel centro storico, "Al suo posto i parcheggi chiesti dai commercianti"

Particolarmente attivo a San Salvo nelle ultime settimane il confronto politico sulle difficoltà del centro storico; il dibattito ha fatto registrare alcuni giorni fa anche la presa di posizione del centro commerciale "Insieme" tirato in ballo in diverse occasioni [LEGGI].

La posa della prima pietra del futuro polo scolastico di ieri è un primo passo verso lo spostamento di due sedi scolastiche storiche [LEGGI], soprattutto quella di via De Vito nel cuore del centro storico che sarà abbattuta. Per una scuola moderna e sicura che sarà realizzata in via Melvin Jones (e che ospiterà oltre 500 alunni), ne verrà meno un'altra che per decenni ha contribuito anche alle varie attività della zona.

Per queste sarà un'ulteriore difficoltà che si aggiunge a quelle già presenti? Per il sindaco Tiziana Magnacca no, anzi. Ai nostri microfoni spiega che grazie all'abbattimento dell'edificio scolastico si creeranno nel centro storico i parcheggi chiesti ripetutamente dagli stessi commercianti.