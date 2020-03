Inseguimento e spari a Petacciato contro un’auto scambiata per quella dei rapinatori

Inseguimento e alcuni colpi esplosi contro un'auto ritenuta erroneamente quella dei malviventi. È successo dopo la rapina al centro commerciale Insieme di San Salvo [LEGGI] che ha dato vita a un'imponente caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine.

Secondo quanto raccontano la testata giornalistica primonumero.it e altri quotidiani on line molisani [LEGGI], un'auto civetta della polizia di Vasto avrebbe intimato l'alt a un'Audi grigia che stava percorrendo via Mediterraneo a Petacciato.

All'interno – secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano – c'erano due giovani che stavano ascoltando musica ad alto volume non sentendo l'alt intimato dagli agenti in borghese. Questi, quando hanno visto l'auto non arrestarsi, avrebbero esploso diversi colpi (fatto accertato dai colleghi molisani) in direzione delle gomme, un proiettile avrebbe infranto anche un finestrino dell'auto.

Una volta fermati, i due si sono spiegati e sarebbero stati subito rilasciati. Sul posto si è radunata una piccola folla spaventata per l'accaduto; sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

La ricostruzione dei fatti di primonumero.it è possibile leggerla qui: LEGGI.

Al momento non ci sono aggiornamenti sulle ricerche, le indagini proseguono in ogni direzione.