I camion continuano a infrangere l’ordinanza, il viadotto San Nicola chiude per tutti fino a maggio

Multe e richiami non sono serviti a far desistere gli autotrasportatori di tir e camion dall'infrangere l'ordinanza 115-2018 che vietava il transito ai mezzi pesanti e allora il traffico si chiude per tutti.

Il viadotto San Nicola 1 sulla Statale 16 da stamattina è chiuso fino al prossimo 22 maggio per consentire alle maestranze di eseguire in sicurezza i lavori strutturali delle fondazioni e delle pile in cemento armato.

Gli autotrasportatori sono indisciplinati e a certificarlo nero su bianco è proprio il responsabile area compartimentale dell'Anas, l'ingegnere Antonio Marasco, che lo scrive sull'ordinanza odierna: "si verificano ripetutamente infrazioni da parte dei conducenti dei veicoli pesanti che, in spregio alle limitazioni statuite dalla vigente ordinanza".

Già anni fa il viadotto fu al centro di alcuni interventi, i piloni furono protetti con strutture metalliche. Il traffico per tre mesi sarà deviato su via Mario Molino fino a via Ciccarone/via del Porto.