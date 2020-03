"Deve rinnovare il contratto dell’energia elettrica", ma non è vero. Attenti ai finti addetti

Dopo i falsi dipendenti comunali che si aggirano nei paesi del Vastese per riscuotere false bollette dell'acqua [LEGGI], arrivano i finti dipendenti dell'Enel.

La segnalazione arriva da Vasto Marina, dove in questi giorni alcuni residenti raccontano di aver ricevuto telefonate da persone che affermavano di contattare gli utenti a nome della multinazionale dell'energia, mettendo in guardia gli ignari utenti da un imminente aumento delle tariffe, che sarebbe stato possibile scongiurare solo firmando un nuovo contratto nelle mani di persone incaricate di portare il documento direttamente a domicilio per la necessaria firma.

Qualche residente si è insospettito, ha chiesto al suo interlocutore telefonico di richiamare il giorno dopo e, intanto, ha contattato il servizio clienti dell'Enel, che ha escluso categoricamente l'invio di addetti commerciali a domicilio. In alcuni casi, si può trattare di call center legati ad altri gestori dell'energia, ma non autorizzati a qualificarsi come incaricati Enel.